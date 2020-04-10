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В России начали лечить COVID-19 переливанием крови переболевших

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Фото: TASS/Zuma
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Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 10 апреля, сообщила о проведении столичными медиками первых переливаний пациентам с COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

По ее словам, процедуры прошли в московской городской больнице № 52 и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ракова отметила, что эту методику лечения коронавируса уже применяют врачи в зарубежных странах.

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«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса», — цитирует заммэра «РИА Новости».

Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом.

Она призвала потенциальных доноров проявить отзывчивость, потому что «чем больше плазмы специалисты смогут заготовить, тем больше людей могут быть спасены».

В свою очередь директор института Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что плазму вылечившихся от коронавируса в первую очередь переливают тяжелым пациентам.

Ранее сообщалось, что первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных.

В крови выздоровевших пациентов присутствуют антитела, поэтому ее можно использовать для лечения. Методику одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил, пока город находится в его начале и не приблизились к середине.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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