Глава центра «Вектор» заявил об отсутствии данных о повторном заражении коронавирусом
Информации о возможности повторного заражение коронавирусом за один сезон, пока нет, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.
«В настоящий момент нет подтверждающих данных о том, что данным вирусом можно заразиться повторно», — сказал он в интервью программе «Время» на Первом канале.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
Ранее, 8 апреля, об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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