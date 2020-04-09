Глава центра «Вектор» заявил об отсутствии данных о повторном заражении коронавирусом

Информации о возможности повторного заражение коронавирусом за один сезон, пока нет, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В настоящий момент нет подтверждающих данных о том, что данным вирусом можно заразиться повторно», — сказал он в интервью программе «Время» на Первом канале.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Ранее, 8 апреля, об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В настоящее время, по данным оперштаба, в России зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 76 человек, а вылечились ― 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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