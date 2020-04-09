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Мурашко предостерег от позднего лечения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Состояние зараженных коронавирусом, которые не начали лечение своевременно или не придерживались предписаний медиков, ухудшается. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко 9 апреля.

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«Сегодня мы, к сожалению, видим тяжесть процессов разную и особенно ухудшение состояния у тех, кто несвоевременно начал лечение и не придерживался определенных рекомендаций по терапии, и поздно обратился», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также министр предостерег от самостоятельного использования противомалярийного препарата, применяющегося при лечении COVID-19. Мурашко отметил, что лекарство имеет побочные эффекты, поэтому его употребление без надзора врача может быть опасно.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — рассказал глава ведомства.

До конца апреля по всей России должно быть развернуто около 95 тыс. коек. Как отметил Мурашко, система здравоохранения работает в стрессовых условиях, было принято решение часть коек перепрофилировать.

Ранее в этот день Минздрав опубликовал пятую версию методических рекомендаций по коронавирусу. В частности, был расширен список лекарств, которые можно применять для лечения коронавирусной инфекции.

Также ведомство назвало пять главных симптомов коронавируса, среди них оказались одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.

По состоянию на 9 апреля, в России диагностировано 10,1 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 1459 — за последние сутки. 698 человек вылечились. 76 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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