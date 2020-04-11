Под наблюдением из-за COVID-19 находятся 159 тыс. россиян

Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 159 тыс. россиян. Об этом сообщил в субботу, 11 апреля, сайт стопкоронавирус.рф.

«По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 11 апреля под медицинским наблюдением остаются 159 тыс. человек», — сообщается в Telegram-канале сайта. С начала эпидемии в России проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса.

До конца апреля в России должны выздороветь более тысячи пациентов с коронавирусом. Так считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией.

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