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Эксперт прогнозирует скорое выздоровление более тысячи россиян с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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До конца апреля в России должны выздороветь более тысячи пациентов, зараженных коронавирусом. Такой прогноз сделал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По словам специалиста, лечение большей части заболевших COVID-19 занимает около двух недель, хотя выздоровление в особо тяжелых случая может занять до двух месяцев.

«Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших, так как у нас только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие», — объяснил Малеев.

В конце марта в России было около 2,3 тыс. заболевших. Охват тестированием для выявления коронавируса постепенно увеличивается, с начала апреля проведено порядка 500 тыс. исследований. На сегодняшний день официально подтверждено 11 917 случаев коронавируса.

Ранее, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице пропускного режима на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

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