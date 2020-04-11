Китай направил в Россию медицинских экспертов для борьбы с COVID-19

Руководство Китая, в рамках помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа, направило в Россию группу медицинских экспертов. Об этом заявил в субботу официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, специалисты уже направились в Россию утром 11 апреля.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11 917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

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