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Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье превысило 1000 человек

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Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило тысячу человек. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, среди заболевших становится все больше пациентов с пневмонией. Чтобы облегчить нагрузку на областные больницы и предотвратить медицинский коллапс, на следующей неделе, с понедельника, в регионе вводится пропускной режим.

Жители области для получения пропуска должны зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг. Также на работу можно будет доехать и без QR-кода, достаточно будет удостоверения личности и справки с места работы. За соблюдение режима самоизоляции будут следить усиленные патрули полиции, Росгвардии и ГБДД.

Ранее аналогичные меры приняли в столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе введем его для поездок на работу.

«На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», — отметил столичный градоначальник.

коронавирус

С 29 марта по 1 мая в Москве и области из-за распространения коронавируса действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 200 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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