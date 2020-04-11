Прямой эфир
Сюжет:

Пушков назвал «смертоносную» ошибку во время эпидемии коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter предостерег от преждевременной отмены карантина. Такой шаг может привести к новой волне распространения коронавируса.

По словам политика эпидемия в европейских странах, таких как Италия, Испания и Франция пошла на спад, но до окончания эпидемии еще далеко.

Точечный отсчет: Путин напомнил губернаторам о личной ответственности за ситуацию с COVID-19
Президент проанонсировал новые меры поддержки населения и бизнеса

«Слишком ранняя отмена карантинных мер может вызвать вторую смертоносную волну. У нас есть возможность изучать опыт этих стран — и ошибок, и верных шагов. Логика у эпидемии одна», — заявил он.

В Италии четвертый день подряд снижается число пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Накануне премьер-министр Джузеппе Конте заявил о продлении мер по сдерживанию распространения коронавируса в стране до 3 мая. При этом глава итальянского правительства отметил, что с 14 апреля возобновят свою работу книжные, а также магазины канцелярских товаров и детской одежды.

В Испании впервые в пятницу 10 апреля стало снижаться количество летальных исходов. В стране до 9 апреля была прекращена вся деятельность, не связанная с жизненной необходимостью. Карантин продлен до 26 апреля. 29 марта власти ужесточили карантинные меры на две недели, жителей обязали не покидать свои дома без необходимости и соблюдать режим самоизоляции. Позднее глава испанского минздрава Сальвадор Ийя заявил, что распространение эпидемии в стране вступило в стадию стабилизации.

Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на передвижения людей. К концу подходит третья неделя режима самоизоляции, который действует до 15 апреля. Власти не исключали, что режим самоизоляции будет продлен.

В России выявили 11 917 случаев заболевания COVID-19, почти 800 пациентов вылечились, 94 скончались. По информации портала Worldometer, всего в мире свыше 1,6 миллионов инфицированных, более 101 тысячи больных скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты рассказали о последствиях для бизнеса от пропускного режима в Москве
Трамп раскритиковал шведскую модель борьбы с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020