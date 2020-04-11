Пушков назвал «смертоносную» ошибку во время эпидемии коронавируса

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter предостерег от преждевременной отмены карантина. Такой шаг может привести к новой волне распространения коронавируса.

По словам политика эпидемия в европейских странах, таких как Италия, Испания и Франция пошла на спад, но до окончания эпидемии еще далеко.

«Слишком ранняя отмена карантинных мер может вызвать вторую смертоносную волну. У нас есть возможность изучать опыт этих стран — и ошибок, и верных шагов. Логика у эпидемии одна», — заявил он.

В Италии четвертый день подряд снижается число пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Накануне премьер-министр Джузеппе Конте заявил о продлении мер по сдерживанию распространения коронавируса в стране до 3 мая. При этом глава итальянского правительства отметил, что с 14 апреля возобновят свою работу книжные, а также магазины канцелярских товаров и детской одежды.

В Испании впервые в пятницу 10 апреля стало снижаться количество летальных исходов. В стране до 9 апреля была прекращена вся деятельность, не связанная с жизненной необходимостью. Карантин продлен до 26 апреля. 29 марта власти ужесточили карантинные меры на две недели, жителей обязали не покидать свои дома без необходимости и соблюдать режим самоизоляции. Позднее глава испанского минздрава Сальвадор Ийя заявил, что распространение эпидемии в стране вступило в стадию стабилизации.

Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на передвижения людей. К концу подходит третья неделя режима самоизоляции, который действует до 15 апреля. Власти не исключали, что режим самоизоляции будет продлен.

В России выявили 11 917 случаев заболевания COVID-19, почти 800 пациентов вылечились, 94 скончались. По информации портала Worldometer, всего в мире свыше 1,6 миллионов инфицированных, более 101 тысячи больных скончались.