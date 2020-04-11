Трамп раскритиковал шведскую модель борьбы с коронавирусом

Число жертв COVID-19 в США достигло бы 2 млн человек, если бы власти страны выбрали модель борьбы с пандемией по примеру Швеции, которая отказалась от введения жестких ограничений, чтобы максимально уберечь свою экономику. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

Вместе с тем американский лидер признал, что Швеция отличается от Соединенных Штатов, поскольку это «очень дисциплинированная страна».

«Они пошли по другому пути... Мы могли бы пойти по этому пути, и если бы мы так сделали, то, я думаю, у нас было бы 2 млн умерших», — цитирует Трампа Washington Post.

По его словам, в Великобритании изначально также избрали шведскую модель, однако это лишь усугубило ситуацию, и страна потеряла много времени.

Благодаря же нынешним мерам американских властей число смертей от коронавируса в США, по мнению Трампа, может в итоге составить от 55 тыс. до 75 тыс.

Швеция отказалась от введения карантина и избрала собственный способ борьбы с коронавирусом, который предполагает сохранение обычного образа жизни граждан.

Ранее шведский врач Ингве Густафсон предупредил, что в скором времени страну могут ждать «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer за 10 апреля, в Швеции зарегистрировано 9685 случаев заражения коронавирусом, 870 человек умерли, 381 выздоровел.

В США, по состоянию на 10 апреля, было зарегистрировано 490 925 случаев заражения новым типом коронавируса, при этом скончались 18 239 человек, из больниц выписаны 26 777 пациентов.

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