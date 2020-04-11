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Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу

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Фото: Global Look Press/Adam Ihse
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Шведский врач Ингве Густафсон заявил, что в скором времени страну ждут «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции. Такое мнение он высказал в беседе с изданием Aftonbladet.

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По его словам, стремительный рост этого показателя может привести к снижению средней продолжительности жизни в стране.

Издание отмечает, что очагами коронавируса стали дома престарелых, около 40% умерших от COVID-19 в возрасте старше 70 лет в Стокгольме жили именно там. Всего в шведской столице вирус обнаружили у обитателей 121 из 313 домов престарелых.

По словам Густафсона, при этом инфекция распространяется гораздо активнее, чем в соседних странах, например в Норвегии. Врач пояснил, что в Норвегии дома престарелых находятся в зоне ответственности больниц и больше приспособлены для лечения. Помимо этого, он напомнил, что в Швеции для работы в таких учреждениях не требуется никаких особенных знаний.

Также он отметил, что сотрудники служб здравоохранения Швеции разделяют людей в соответствии с их шансами выжить, из-за чего пожилых пациентов зачастую не госпитализируют, а лечат либо на дому, либо в домах престарелых.

«Сейчас есть риск, что люди будут умирать только потому, что остаются дома или в доме престарелых, где не могут получить адекватного лечения, хотя оно могло бы помочь им выжить», — подчеркнул врач.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль также признал, что дома престарелых сейчас находятся в особой группе риска. Однако он не согласился с выводами Густафсона. По его словам, пока в стране не зафиксирована разница в уровне смертности за тот же период в прошлом году и сейчас.

По данным Worldometer за 10 апреля, в Швеции зарегистрировано 9685 случаев заражения коронавирусом, 870 человек умерли, 381 выздоровел.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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