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В Белом доме заявили о еще непройденном пике коронавируса в США

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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В США пик распространения коронавируса еще не пройден. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявила координатор Белого дома по вопросам противодействия коронавирусу Дебора Брикс во время брифинга.

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«Несмотря на вдохновляющие положительные признаки, которые мы видим, мы еще не достигли пика. Поэтому каждый день нам нужно продолжать делать то, что мы делали вчера, неделю назад и за неделю до этого, потому что только это в конце концов поможет нам пересечь пик», ― цитирует ее «Интерфакс».

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти скорректировали свои оценки вероятной смертности в стране из-за коронавирусной инфекции. По их мнению, в стране от заболевания умрут менее 100 тыс. человек.

При этом американский лидер также заявлял, что Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в Соединенных Штатах зафиксировано свыше 489,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 18 034 человека скончались, а еще 26 777 выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 10 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,68 млн случаев заболевания, умерли более 101 тыс. человек, вылечились 373 тыс.

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