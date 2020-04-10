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В США за сутки жертвами коронавируса стали 1904 человека

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Число жертв коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось еще на 1904 человека. Такие данные сообщает университет Джонса Хопкинса по состоянию на 21:30 по местному времени (4:30 мск).

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Отмечается, что число умерших сократилось на 61, чем днем ранее. Всего от связанных с коронавирусом осложнений в США скончалось 16 672 человека, сутки назад сообщалось о 14 768 погибших, пишет «РИА Новости».

Всего в стране более 465 тыс. зараженных, выздоровело на данный момент 25 тыс. человек.

Наибольшее число смертей в результате заражения коронавирусом по-прежнему насчитывается в Италии. Там зарегистрировано 18 279 летальных исходов, число заболевших — 143 626, выздоровевших — 28 470.

Во вторник, 7 апреля, вице-президент США Майк Пенс заявил, что появились признаки улучшения ситуации с распространением коронавируса в крупнейших городах США.

Коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться по миру в конце декабря прошлого года из китайского города Ухань. За несколько месяцев случаи инфицирования были выявлены более чем в 200 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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