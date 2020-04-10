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Трамп спрогнозировал вероятное количество смертей в США от COVID-19

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Власти США скорректировали свои оценки вероятной смертности в стране из-за коронавирусной инфекции. Как заявил в пятницу, 10 апреля, американский президент Дональд Трамп в стране от заболевания умрут менее 100 тыс. человек.

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«Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать, ― цитирует ТАСС слова Трампа в ходе брифинга, ― Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс.».

В этот же день американский лидер заявил, что Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

По данным Университета Джона Хопкинса в США на сегодняшний день заражены коронавирусом более 475 тыс. человек, умерли, по меньшей мере, 17 836 человек.

Самая сложная ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где более 160 тыс. человек поставили диагноз COVID-19, умерли более 7 тыс. пациентов.

В мире на сегодняшний день коронавирусная инфекция с момента ее появления в Китае в конце декабря была диагностирована у более 1,6 млн человек. Выздоровели около 363 тыс. человек.

Ранее в пятницу сообщалось, что количество жертв коронавируса в мире превысило отметку в 100 тыс. человек.

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