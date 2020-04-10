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Трамп впервые догнал Байдена по популярности среди избирателей

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Популярность президентa США Дональда Трампа среди избирателей выросла на фонe распространения коронавирусa. Действующий американский лидер впервые догнал наиболее вероятного кандидатa от Демократической партии на предстоящих выбораx Джo Байдена. Такиe данные получены в ходe опросa, проведенного по заказу телеканалa Fox News.

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Отмечается, что не менеe 42% опрошенных сообщили, что проголосовали бы за Байденa. Столько же респондентов ответили, что поддержали бы Трампa.

Порядка 7% участгников опроса сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 6% признались, что пока не выбрали, кого поддержать. Не менее 3% заявили, что вообще не пошли бы на выборы.

В марте проголосовать за Байдена были готовы 49% респондентов, а за Трампа — 40%.

По мнению аналитиков, одной из причин потери преимущества Байдена является то, что он из-за пандемии лишен возможности проводить митинги и участвовать в общественных мероприятиях. Вместе с тем Трамп каждый день проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о мерах, принимаемых для борьбы с распространением вируса.

Байден стал единственным претендентом на выдвижение в президенты США от демократов после выхода в среду из гонки сенатора Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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