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Байден выиграл праймериз в штате Вашингтон

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Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в штате Вашингтон, заняв лидерство в пяти из шести штатов, участвовавших в голосовании 10 марта. Об этом 16 марта сообщило агентство Associated Press.

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После недельного подсчета результатов голосования он получил около 38% голосов избирателей в штате Вашингтон, удержав небольшое преимущество, в то время как его соперник, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс удостоился поддержки 36% респондентов. Для последнего это стало особенно чувствительным поражением, так как в президентской гонке в 2016 году он смог отнять первое место штате Вашингтон у бывшего кандидата на пост главы государства Хиллари Клинтон.

По итогам первичных выборах 10 марта Джо Байден победил в Айдахо, Миссисипи, Миссури и Мичигане. Сандерс же заручился поддержкой от партийных активистов в Северной Дакоте.

Следующие первичные выборы в Аризоне, Огайо, Иллинойсе и Флориде состоятся 17 марта.

В настоящий момент Байден получил поддержку от 894 делегатов национального съезда, Сандерса выбрали 743. На партийном съезде демократов 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) станет известно имя кандидата, который будет выдвинут в первом туре голосования от Демократической партии. Всего участник гонки должен заручиться поддержкой 1991 делегата по итогам праймериз, проходящих в США с февраля по июнь.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев — действующий американский лидер Дональд Трамп — объявил о намерении в них участвовать. 3 марта он одержал победу на праймериз во всех 13 штатах, где проходили первичные выборы Республиканской партии.

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