В США заявили о готовности снять ограничения из-за коронавируса в мае

Власти США планируют снять ограничения, введенные в связи с коронавирусом SARS-CoV-2, в мае, но при новой вспышке болезни будут вынуждены ввести их вновь. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа.

«Я смотрю за тем, что происходит в других странах. И во многом отношении они впереди нас в том плане, что он (коронавирус – Ред.) атаковал их первыми. И это будет играть значительную роль», — сказал президент США.

Трамп добавил, что надеется на скорейшее окончание карантинных мер.

Ранее 10 апреля американский лидер сообщил о том, что власти США скорректировали свои оценки вероятной смертности в стране из-за коронавирусной инфекции. Если раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать, то сейчас прогнозируется о меньше 100 тыс. смертей.

По состоянию на 10 апреля в США зарегистрировано 490 925 случаев заражения новым типом коронавируса, при этом скончались 18 239 человек, из больниц выписаны 26 777 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

По сведениям международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 1 681 806. При этом умерли 101 967 человек, из больниц выписаны 375 093 пациента.

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