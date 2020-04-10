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На следующей неделе США выступят с заявлением о финансировании ВОЗ

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Фото: commons.wikimedia.org
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На следующей неделе США выступят с вердиктом по поводу финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает Washington Examiner.

«Как вы знаете, мы даем им порядка $500 млн в год, и мы будем говорить об этом на следующей неделе. Нам много что есть сказать об этом», — сказал американский лидер.

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Ранее 9 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне о неэффективности работы ВОЗ и отсутствии должных результатов ее деятельности. В связи с этим США планирует пересмотреть объем финансирования ВОЗ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

По сведениям международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 1 647 635. При этом умерли 100 260, из больниц выписаны 369 116 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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