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Захарова назвала несвоевременными претензии США к ВОЗ

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Намерения США пересмотреть объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и претензии страны к ней несвоевременны и неконструктивны на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 9 апреля,сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на заявления госсекретаря США о планах Вашингтона пересмотреть объём финансирования ВОЗ. Кстати говоря, на этот счёт высказывался и президент США. Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии», — сказала Захарова на брифинге.

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Она также прокомментировала обвинения Госдепа США в адрес РФ о дезинформации по коронавирусу.

«С удивлением наблюдаем за попытками нескольких американских средств массовой информации, кстати говоря, в том числе и высокопоставленных официальных лиц, обвинить Россию в проведении некой дезинформационной кампании против США в привязке к инфекционной пандемии. Мы специально обращались в Госдепартамент с требованием представить фактические подтверждения таких заявлений. Никаких вразумительных объяснений подобных утверждений мы не получили, не говоря уже о каких-либо доказательствах», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее 9 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне о неэффективности работы ВОЗ и отсутствии должных результатов ее деятельности. В связи с этим США планирует пересмотреть объем финансирования ВОЗ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По сведениям Worldometer на 9 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 532 439, при этом скончались 89 716 человек, из больниц выписан 337 471 человек.

По состоянию на 9 апреля в России зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, всего от инфекции умерли 76 человек, а вылечились ― 698.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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