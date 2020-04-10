Трамп заявил о выходе США на пик распространения коронавируса

Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 9 апреля, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

«Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Как добавил принимавший участие в пресс-конференции вице-президент Майк Пенса, в ряде районах, где ситуация с коронавирусом была наиболее острой, все больше наблюдаются признаки стабилизации. В качестве примеров он назвал города Нью-Йорк, Денвер и штат Луизиана.

Ранее в пятницу сообщалось, что число жертв коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось еще на 1904 человека. Всего от связанных с коронавирусом осложнений в США скончались 16 672 человека, сутки назад сообщалось о 14 768 погибших.

2 апреля Пенс в эфире телеканала СNN объяснил, что американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за Китая, скрывавшего масштабы заболевания. Политик предположил, что КНР столкнулась с эпидемией по меньшей мере за месяц до официального объявления.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.