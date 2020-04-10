Прямой эфир
Сюжет:

Трамп заявил о выходе США на пик распространения коронавируса

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 9 апреля, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года»
Вирусолог Павел Волчков — о том, когда началось распространение коронавируса и почему нужен короткий, но самый строгий карантин

Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

«Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Как добавил принимавший участие в пресс-конференции вице-президент Майк Пенса, в ряде районах, где ситуация с коронавирусом была наиболее острой, все больше наблюдаются признаки стабилизации. В качестве примеров он назвал города Нью-Йорк, Денвер и штат Луизиана.

Ранее в пятницу сообщалось, что число жертв коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось еще на 1904 человека. Всего от связанных с коронавирусом осложнений в США скончались 16 672 человека, сутки назад сообщалось о 14 768 погибших.

2 апреля Пенс в эфире телеканала СNN объяснил, что американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за Китая, скрывавшего масштабы заболевания. Политик предположил, что КНР столкнулась с эпидемией по меньшей мере за месяц до официального объявления.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хоккеист Малкин рассказал о катастрофе на фоне коронавируса в США
Трамп обсудил с экспертами душевное здоровье американцев во время COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020