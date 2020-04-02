Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе

Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников.

Собеседники агентства просили не называть их имена, они также отказались детализировать содержание документа, однако подчеркнули, что согласно докладу, официально представленная отчетность КНР вызывает подозрения в намеренном занижении показаний.

Кроме того, подозрения в фальсификации публичной отчетности у разведовательной службы возникли в отношении Ирана, Индонезии, России и особенно Северной Кореи, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, что говорит о вероятном занижении статистики.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала СNN объяснил, что американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за Китая, скрывавшего масштабы заболевания.

«Сейчас кажется очевидным, что Китай столкнулся с этим [эпидемией коронавируса] задолго до того, как сообщил миру в декабре. Может быть даже на месяц раньше», — заявил он.

В США наблюдается ухудшение ситуации по коронавирусу. По данным Worldometers, отслеживающего статистику заболеваемости в мире, в Штатах ко 2 апреля заболели более 212 тыс. человек, скончались свыше 4,7 тыс. заразившихся. Страна лидирует по числу инфицированных и умерших от COVID-19 в мире.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.