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Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе

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Фото: TASS/Zuma
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Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников.

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Собеседники агентства просили не называть их имена, они также отказались детализировать содержание документа, однако подчеркнули, что согласно докладу, официально представленная отчетность КНР вызывает подозрения в намеренном занижении показаний.

Кроме того, подозрения в фальсификации публичной отчетности у разведовательной службы возникли в отношении Ирана, Индонезии, России и особенно Северной Кореи, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, что говорит о вероятном занижении статистики.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала СNN объяснил, что американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за Китая, скрывавшего масштабы заболевания.

«Сейчас кажется очевидным, что Китай столкнулся с этим [эпидемией коронавируса] задолго до того, как сообщил миру в декабре. Может быть даже на месяц раньше», — заявил он.

В США наблюдается ухудшение ситуации по коронавирусу. По данным Worldometers, отслеживающего статистику заболеваемости в мире, в Штатах ко 2 апреля заболели более 212 тыс. человек, скончались свыше 4,7 тыс. заразившихся. Страна лидирует по числу инфицированных и умерших от COVID-19 в мире.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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