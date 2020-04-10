Премьер-министр Италии продлил карантин до 3 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 10 апреля, во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

«Мы подготовили декрет, которым мы продлим ограничительные меры до 3 мая. Это сложное и необходимое решение, за которое я беру полную политическую ответственность», ― цитирует его телеканал Sky tg24.

При этом глава итальянского правительства отметил, что с 14 апреля возобновят свою работу книжные, а также магазины канцелярских товаров детской одежды.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают. Позднее стало известно, что карантинный режим продлили до 13 апреля.

В марте Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции.

В Италию отправились 15 самолетов ВКС России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков. Врачи круглосуточно дежурят в полевом госпитале в Бергамо с 6 апреля. Восемь врачебно-сестринских бригад принимают и лечат больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.

По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в Италии зафиксировано свыше 147,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 18 849 скончались, а еще 30 455 ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 10 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,67 млн случаев заболевания, умерли более 101 тыс. человек, вылечились — 371 тыс.