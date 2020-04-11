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Эксперты рассказали о последствиях для бизнеса от пропускного режима в Москве

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Введение в Москве с понедельника, 13 апреля, пропускного режима в связи с распространением коронавируса отразится на всех отраслях экономики столицы, считают эксперты, опрошенные «Известиями»

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По словам первого вице-президент «Опоры России» Павла Сигала, основываясь на примере Китая можно предположить, что экономическая активность, пассажиропоток и грузоперевозки упадут на 85–90%. Он отметил, что в этом случае Москва потеряет миллиарды рублей торговой выручки и оборотов предприятий.

С ним согласен руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Он считает, что пострадают все отрасли, кроме интернет-магазинов и доставки еды.

«Вырастет интернет-трафик, увеличится нагрузка на сотовые сети, в три–пять раз возрастет объем безналичных расчетов между физическими лицами и розницей», — прогнозирует эксперт.

Кроме того, по его мнению, сектор такси и серого частного извоза снизится на 70%, как это было во время кризиса в 1998 году.

«Когда отменят режим самоизоляции, нас ждет быстрая перезагрузка на рынке потребительского сектора в Москве. В итоге могут появиться новые владельцы бизнеса (произойдет смена собственности) в сфере услуг и индустрии развлечений, рестораций, мелкой потребительской розницы», — добавил Разуваев.

Директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов считает, что среди наименее пострадавших отраслей окажется сфера информационных технологий.

«Компании IT-сферы могут работать удаленно даже в ситуации строгого карантина, что подтверждает опыт других стран. Но общая ситуация, конечно, скажется на всех», — подчеркнул предприниматель.

Введение пропускного режима, по его словам, означает, что передвижение людей, транспорта и работа предприятий снизится практически до нуля. Но и IT-бизнес также это ощутит — у него могут упасть обороты.

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