Почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

1459 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов», — говорится в сообщении.

При этом число выздоровевших за сутки составило 118.

Таким образом, общее число заболевших в России — 10 131. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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