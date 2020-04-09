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В Москве создан клинический комитет по борьбе с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Москве создан клинический комитет по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. В него вошли главврачи коронавирусных стационаров.

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Сейчас в столице пациентов с коронавирусом принимают в 13 стационарах. Кроме того, в двух больницах идет подготовка к развертыванию госпиталей для лечения зараженных, передает РЕН ТВ.

Одним из предложений комитета стало объединение стационаров для лечения пневмонии и коронавируса. По словам врачей, большинство случаев пневмонии в последнее время связаны именно с коронавирусом.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко также предложил изменить схему обследования пациентов с подозрением на коронавирус. По его словам, тесты иногда дают ложноотрицательный результат, сделать точные выводы позволяет только сочетание теста с результатами томографии.

Если при отсутствии результатов тестирования на коронавирус у заболевшего выявляются признаки COVID-19 при компьютерной томографии, его предложено госпитализировать и вести как больного с COVID.

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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