Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Варшавы обвинил польский кабмин в фальсификации данных о числе жертв COVID-19
Общество
Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Москве
Общество
Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета
Общество
Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря
Сюжет:

В Москве предложили объединить стационары для лечения COVID-19 и пневмонии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больницы в Москве следует объединить в общую систему для лечения пневмонии и коронавируса. С таким предложением выступили участники Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, о создании которого оперативный штаб сообщил 9 апреля.

Точечный отсчет: Путин напомнил губернаторам о личной ответственности за ситуацию с COVID-19
Президент проанонсировал новые меры поддержки населения и бизнеса

Представители комитета объясняют такое предложение тем, что большинство случаев пневмоний сейчас вызвано именно коронавирусом.

«Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты, и доля таких пациентов значительна», — отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, при диагностике в данном случае ключевую роль играет сочетание клинической картины с данными рентгена и компьютерной томографии.

На этом основании комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Если при отсутствии результатов тестирования на коронавирус у заболевшего выявляются признаки COVID-19 при компьютерной томографии, его госпитализируют и ведут как больного с COVID.

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались. В регионах страны введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан независимо от возраста, а период до 30 апреля был объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с возможными осложнениями в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Москве
Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020