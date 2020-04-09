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Россияне начали бесплатно развозить медиков домой и на работу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россияне поддержали челлендж #Довезиврача, инициаторами которого выступили молодые активисты Общероссийского народного фронта. Об этом 9 апреля сообщил телеканал «Звезда».

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Водители бесплатно возят медицинских работников на работу и домой. Таким образом активисты хотят отблагодарить врачей, которые борются с коронавирусом.

Автомобилисты для помощи медикам специально оставляют номера своих телефонов, по которым те могут связаться с ними и обратиться за помощью.

По данным телеканала, участниками акции стали уже жители многих российских регионов. И это существенная помощь, поскольку в некоторых из них из-за режима самоизоляции сократили работу общественного транспорта.

8 апреля сообщалось, в подмосковном Подольске свою признательность врачам решили выразить местные художники. На поле они нарисовали огромное сердце и написали «Спасибо». Всего у них ушло 35 л краски. Благодарность видна с высоты птичьего полета.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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