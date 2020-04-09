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Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Роспотребнадзор провел в России более 1 млн тестов на коронавирус. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в ведомстве.

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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 171 тыс. человек, передает ТАСС.

8 апреля сообщалось о более 910 тыс. проведенных тестов. Под наблюдением находились более 180 тыс. человек.

Ранее 9 апреля стало известно, что в больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента. Всего там лечатся 424 человек, из них у 228 подтвержден коронавирус.

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к населению объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей для борьбы с распространением коронавируса. Позже нерабочий режим был продлен до конца апреля.

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