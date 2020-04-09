Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Варшавы обвинил польский кабмин в фальсификации данных о числе жертв COVID-19
Общество
Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Москве
Общество
Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета
Общество
Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря
Сюжет:

Спецрейс с гражданами США вылетел из Москвы

0
Фото: twitter.com/USEmbRuPress
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальный чартерный рейс для возвращения американских граждан на родину покинул Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter в четверг, 9 апреля

Парад послаблений: европейские страны готовятся к выходу из карантина
Первыми об этом заговорили Австрия, Дания и Норвегия

«Мы желаем всем путешественникам благополучного путешествия и счастливого воссоединения с семьей и друзьями», — написала она.

Дипломат также поблагодарила всех, кто помогал в организации репатриационного рейса.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек. Такие цифры приводит пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран. Сейчас при вывозе применяется принцип «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». Также на заседании обсудили возможность введения «цепочек развоза» пассажиров.

Россия возобновила вывозные рейсы для граждан страны 6 апреля. В марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии коронавируса, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росавиация может создать систему развоза вернувшихся в РФ граждан
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020