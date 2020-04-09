Спецрейс с гражданами США вылетел из Москвы

Специальный чартерный рейс для возвращения американских граждан на родину покинул Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter в четверг, 9 апреля

«Мы желаем всем путешественникам благополучного путешествия и счастливого воссоединения с семьей и друзьями», — написала она.

Дипломат также поблагодарила всех, кто помогал в организации репатриационного рейса.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек. Такие цифры приводит пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран. Сейчас при вывозе применяется принцип «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». Также на заседании обсудили возможность введения «цепочек развоза» пассажиров.

Россия возобновила вывозные рейсы для граждан страны 6 апреля. В марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии коронавируса, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.