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Доктор Комаровский назвал маски с фильтрами бесполезными при коронавирусе

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский поставил под сомнение эффективность черных противовирусных масок и заявил, что от коронавируса они защитить не могут. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале доктора.

По словам специалиста, противовирусные многоразовые черные маски с угольными фильтрами не помогут избежать заражения коронавирусом.

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«Маски с любыми фильтрами — это чистой воды развод», — приводит слова врача телеканал «360».

Специалист напомнил, что медицинские маски нужны не здоровым людям, а тем, кто уже заразился. Их ношение поможет предотвратить распространение вируса, пишет «Ридус». Наиболее эффективным средством во время эпидемии, по мнению Комаровского, является респиратор со сменными фильтрами, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Во время самоизоляции доктор посоветовал по возможности сохранять активность и больше двигаться, ограничить количество еды и алкоголя. Долгая самоизоляция станет хорошим поводом пообщаться с детьми, добавил он.

6 апреля правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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