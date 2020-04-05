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Минздрав порекомендовал кассирам и полицейским носить маски и перчатки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Минздрав России настоятельно рекомендует всем работникам, которые в соответствии со служебными обязанностями общаются с большим количеством людей, носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептиками в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в «Известия» в воскресенье, 5 апреля.

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Отмечается, что среди таких работников — продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных государственных организаций.

Министерство рекомендует работодателям обеспечить таких сотрудников соответствующими средствами индивидуальной защиты.

«Напоминаем, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы», — отмечают в Минздраве.

Ранее 24 марта правительство России поручило закрыть кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса. За выполнением распоряжения следит Роспотребнадзор.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 28 марта закрываются рестораны, крупные торговые центры, парки, салоны красоты, бани, солярии и массажные салоны.

Не работают и магазины, кроме магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также аптеки, зоотовары, салоны оптики и объекты, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Позже президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации продлил нерабочую неделю до конца апреля.

С вечера 29 марта по 4 апреля жителям московского региона предписано соблюдать домашний режим самоизоляции. Позже этому примеру последовали и другие субъекты страны.

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