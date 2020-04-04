Салоны оптики в Москве продолжат работу

В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на сайте правительства города в субботу, 4 апреля.

Согласно п. 3.2.2 указа, в список организаций, которые смогут продолжить работать в указанный период, попали специализированные объекты розничной торговли, которые продают медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также салоны, СПА-центры и прочие объекты, оказывающие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Ранее, 24 марта, правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса. За выполнением распоряжения следит Роспотребнадзор.

Через несколько дней Собянин подписал указ, согласно которому в Москве с 28 марта по 5 апреля закрываются рестораны, крупные торговые центры и парки. Салоны красоты, массажные салоны, бани, сауны и солярии также постановили временно закрыть.

Кроме того, приостановилась работа магазинов, исключая аптеки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, зоотоваров.

Москвичей мэр призвал оставаться дома в течение нерабочей недели, с 30 марта по 3 апреля. Позже президент России Владимир Путин во время обращения к нации продлил нерабочую неделю до конца апреля.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 4 апреля, число инфицированных в России увеличилось до 4731, из них 3357 — в Москве. Из больниц выписаны 333 пациента. Количество летальных исходов за весь период составляет 43.

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