Прямой эфир
Сюжет:

Салоны оптики в Москве продолжат работу

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на сайте правительства города в субботу, 4 апреля.

«Я схватился за голову и думал: что я могу сделать?»
Самозанятые — о попытках спасти свое дело на фоне эпидемии коронавируса

Согласно п. 3.2.2 указа, в список организаций, которые смогут продолжить работать в указанный период, попали специализированные объекты розничной торговли, которые продают медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также салоны, СПА-центры и прочие объекты, оказывающие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Ранее, 24 марта, правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса. За выполнением распоряжения следит Роспотребнадзор.

Через несколько дней Собянин подписал указ, согласно которому в Москве с 28 марта по 5 апреля закрываются рестораны, крупные торговые центры и парки. Салоны красоты, массажные салоны, бани, сауны и солярии также постановили временно закрыть.

Кроме того, приостановилась работа магазинов, исключая аптеки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, зоотоваров.

Москвичей мэр призвал оставаться дома в течение нерабочей недели, с 30 марта по 3 апреля. Позже президент России Владимир Путин во время обращения к нации продлил нерабочую неделю до конца апреля.

Корона

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 4 апреля, число инфицированных в России увеличилось до 4731, из них 3357 — в Москве. Из больниц выписаны 333 пациента. Количество летальных исходов за весь период составляет 43.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин обязал работающих москвичей соблюдать дистанцию из-за COVID-19
Собянин объявил о закрытии некоторых категорий магазинов в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020