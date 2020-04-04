Собянин обязал работающих москвичей соблюдать дистанцию из-за COVID-19

Москвичи, которые продолжают работать, обязаны соблюдать на предприятии дистанцию в 1,5 м из-за распространения коронавируса, данное требование перестает быть просто рекомендацией. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте 4 апреля.

Ранее вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за нарушение режима повышенной готовности. Собянин указал на важность принятия всеми предприятиями города превентивных мер для защиты от коронавируса.

Работодатели должны обеспечить на местах дезинфекцию и социальное дистанцирование между работниками и посетителями. За несоблюдение данных требований грозит штраф для юрлиц на сумму до 1 млн рублей, уточняет «Интерфакс».

«Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников», — подчеркнул градоначальник.

Мэр поблагодарил тех руководителей, которые ответственно подошли к предписаниям властей, отметив, что «чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернемся к нормальной работе».

По оценке градоначальника, выполнять свои рабочие обязанности продолжают около 3 млн жителей столицы. Еще около 2 млн переведены на удаленный режим работы, и примерно столько же находятся на больничном или в отпуске.

1 апреля Мосгордума утвердила закон о введении административных штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности. На следующий день закон подписал Сергей Собянин.

Согласно документу, за нарушение режима с использованием общественного транспорта грозит штраф в размере 5 тыс. рублей для граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом и теперь находятся на самоизоляции либо лечатся от COVID-19 дома. Их личное транспортное средство при его наличии задержат и поместят на специальную стоянку.

За аналогичные нарушения организации предлагается оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей и на 300–500 тыс. рублей за повторное нарушение. Должностных лиц — на 30–40 тыс. рублей и на 30–50 тыс. рублей за повторное нарушение.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до конца апреля. Обе меры направлены на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 4 апреля, в России диагностирован 4731 случай заболевания COVID-19, из них 582 — за последние сутки. 333 человека вылечились. 43 пациента скончались.

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