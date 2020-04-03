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Собянин назвал число продолжающих ходить на работу москвичей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Около 3 млн москвичей продолжают ходить на работу. Об этом 3 апреля заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

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«Мы видим достаточный баланс: у нас около 3 млн человек находятся на рабочих местах. Работают органы госвласти, ЖКХ, коммунальный сектор, медицина, правоохранительные органы, системообразующие предприятия», — сказал он в эфире Первого канала.

Около 2 млн человек находятся на удаленной работе и столько же — в отпусках и на больничных. Таким образом достигается баланс, когда две трети города работают, но значительная часть находится на дистанционной работе, подчеркнул Собянин.

«Это тот баланс, который нам и надо поддерживать. Мы не можем закрыть весь город, так, чтобы вообще всё обнулить, но такой баланс, когда две трети находятся дома в самоизоляции, а где-то около четверти передвигаются, — это нормальный баланс, его надо поддерживать и дальше», — добавил он.

коронавирус

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

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