Вернувшуюся из Германии петербурженку оштрафовали за нарушение самоизоляции

Петербурженка, вернувшаяся из Германии и нарушившая режим самоизоляции в домашних условиях, привлечена к административной ответственности. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как отмечает «Интерфакс», жительнице города Илоне Филозоф назначен штраф в размере 500 рублей «за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор...» (ст. 19.4 КоАП РФ).

Как следует из сообщения, Филозоф вернулась в Санкт-Петербург из Германии 15 марта и должна была соблюдать двухнедельный карантин. В ходе проверки было установлено, что женщины дома не было.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля решением президента страны Владимира Путина. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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