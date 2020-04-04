Девять нарушителей карантина в Москве переведены на лечение в обсерваторы

Девять пациентов с коронавирусом, нарушивших карантин в Москве, переведены на лечение в обсерваторы. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве девять пациентов, нарушивших режим домашней самоизоляции, переведены под наблюдение в обсерваторы. Среди нарушителей — как жители с подтвержденным коронавирусом, так и близко контактировавшие с заболевшими», — сказала она.

По ее словам, врачи наблюдают за больными, которые лечатся дома, с помощью телемедицинских технологий. Используя аудио- и видеосвязь, квалифицированные медики круглосуточно консультируют и оценивают состояние здоровья пациентов.

3 апреля стало известно, что три пациента с легкой формой коронавирусной инфекции в Москве были оштрафованы на 4 тыс. рублей из-за нарушения карантина. Выход пациентов из дома был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Они нарушили подписанное согласие не контактировать с другими лицами и создали угрозу общественному здоровью.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 12:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1 121 991 человек, умерли 59 403, из больниц выписаны 230 317 пациентов.

По состоянию на 4 апреля, число инфицированных в России увеличилось до 4731. При этом из больниц выписаны 333 пациента. Количество летальных исходов достигло 43.

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