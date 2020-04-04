Прямой эфир
Сюжет:

Жительницу Сочи оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение самоизоляции

0
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адлерский районный суд оштрафовал жительницу Сочи на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщает администрация города. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщается на сайте администрации города.

«Суд признал виновной девушку 1999 года рождения. В условиях карантина она продолжительное время находилась на улице без уважительной причины. Согласно приговору суда, сочинка выплатит административный штраф в размере 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Берут за правило: какие меры регионы вводят в войне с пандемией
Губернаторы определяют оптимальные для территорий меры борьбы с вирусом

В случае игнорирования ограничительных мер для граждан предусмотрен штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если действия повлекли за собой гибель людей, сумма составит 1 млн рублей.

В Краснодарском крае на фоне распространения коронавирусной инфекции введен режим карантина, предполагающий полный запрет на передвижение по населенным пунктам, за исключением походов в магазин и аптеку, а также на въезд в города и станицы транзитного транспорта. За соблюдением режима карантина на курорте следят мобильные отряды самоконтроля, в составе которых полицейские, казаки и работники мэрии.

По состоянию на 4 апреля в Краснодарском крае зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, четыре человека выздоровели.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 12:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1 121 991 человек, умерли 59 403, из больниц выписаны 230 317 пациентов.

По состоянию на 4 апреля число инфицированных в России достигло 4731. При этом из больниц выписаны 333 пациента. Количество летальных исходов достигло 43.

56565

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Несколько городов России ограничили въезд и выезд из-за пандемии
Психолог дала рекомендации по борьбе с тревогой на карантине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020