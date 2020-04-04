Жительницу Сочи оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение самоизоляции

Адлерский районный суд оштрафовал жительницу Сочи на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщает администрация города. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщается на сайте администрации города.

«Суд признал виновной девушку 1999 года рождения. В условиях карантина она продолжительное время находилась на улице без уважительной причины. Согласно приговору суда, сочинка выплатит административный штраф в размере 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В случае игнорирования ограничительных мер для граждан предусмотрен штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если действия повлекли за собой гибель людей, сумма составит 1 млн рублей.

В Краснодарском крае на фоне распространения коронавирусной инфекции введен режим карантина, предполагающий полный запрет на передвижение по населенным пунктам, за исключением походов в магазин и аптеку, а также на въезд в города и станицы транзитного транспорта. За соблюдением режима карантина на курорте следят мобильные отряды самоконтроля, в составе которых полицейские, казаки и работники мэрии.

По состоянию на 4 апреля в Краснодарском крае зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, четыре человека выздоровели.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 12:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1 121 991 человек, умерли 59 403, из больниц выписаны 230 317 пациентов.

По состоянию на 4 апреля число инфицированных в России достигло 4731. При этом из больниц выписаны 333 пациента. Количество летальных исходов достигло 43.

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