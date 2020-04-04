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Несколько городов России ограничили въезд и выезд из-за пандемии

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Омске ограничили въезд и выезд из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение выпустило областное правительство в субботу, 4 апреля.

В частности, приостановлено движение межмуниципального пассажирского транспорта. Передвигаться по дорогам можно только при наличии справок и документов. На сайте каждой районной администрации должен будет указан перечень организаций, имеющих право выдавать соответствующие документы своим сотрудникам.

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«Наша задача — ограничить движение из районов в Омск и обратно, так же как и между районами. Будет обеспечен пропуск транзитного транспорта, водители с путевками и справками своих работодателей от предприятий из утвержденного списка. Остальным рекомендовано не покидать пределов своих районов. <…> . Оперативный штаб принял решение продлить нерабочие дни еще на неделю. Пока до 12 апреля. Важно не допустить распространения новой коронавирусной инфекции по территории региона», — отметил губернатор Александр Бурков.

Сейчас в Омской области 10 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находится 8 тыс. человек.

Вместе с тем власти Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ограничили въезд в райцентр — город Дудинку.

«Единогласно члены комиссии проголосовали за ограничение въезда в город Дудинку и выезда из него без уважительной причины. Полномочия по принятию решения о разрешении выезда гражданина переданы оперативным дежурным управления по делам ГО и ЧС администрации района», — говорится на сайте местной администрации.

В Красноярском крае зафиксировано 25 зараженных коронавирусом. Четыре человека выздоровели.

Накануне 3 апреля в Чечне ввели комендантский час в связи с коронавирусом. Таким образом, запрещено с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах республики.

Несколько дней назад семь регионов России ограничили движение по своей территории в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 апреля, за сутки в России было выявлено 582 новых случая заражения. Таким образом, число инфицированных в стране достигло 4731.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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