 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Берут за правило: какие меры регионы вводят в войне с пандемией

Губернаторы определяют оптимальные для территорий меры борьбы с вирусом
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Главный слайд
Начало статьи
Берут за правило: какие меры регионы вводят в войне с пандемией
2020-04-03 15:29:06">
2020-04-03 15:29:06
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В четверг, 2 апреля, президент в своем обращении к народу объявил о предоставлении регионам дополнительных полномочий. Ведь страна у нас большая: где-то ситуация с коронавирусом сложная, где-то, к счастью, еще ни одного случая заражения не зафиксировано (таких регионов всего семь). До конца текущей недели каждый регион должен определить конкретный набор мер, оптимальный для его территории. Что уже предпринято — читайте в материале «Известий».

Мышь не проскочит

Чеченская республика первой из всех регионов ввела комендантский час. Под его действие не попадают некоторые организации и службы, которые имеют право перемещаться в ночное время.

«С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах ЧР», — написал в своем Телеграм-канале глава Чечни.

С 5 апреля будут полностью закрыты все въезды и выезды из республики как для наземного, так и для воздушного транспорта. Ограничения не распространяются только на продовольственные и медицинские перевозки.

«Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», — объяснил Рамзан Кадыров.

Разобьем врага всухую

С 2 апреля в Забайкалье не купить алкоголь в розницу. Чуть позже и.о. министра экономического развития региона Александр Бардалеев анонсировал возможную отмену полного запрета и ввод ограничительных мер. Предполагалось, что с 6 апреля купить алкоголь можно будет с 10.00-11.00 и до 14.00-15.00. Но затем было принято решение пока не ослаблять жестких мер, чтобы не допустить продолжения «пьяного пира во время чумы».

«Отмена будет только в случае нормализации ситуации с преступностью, прекращения массовых нарушений в торговле спиртным и в общепите (особенно в алкоточках), отсутствия других угроз и негативных последствий, провоцируемых употреблением алкоголя, — сообщается на официальном портале Забайкальского края. — В сложившихся в крае условиях продолжения «пьяного пира во время чумы», а также циничных заработков на крови и здоровье людей краевое руководство не допустит».

1 апреля не до смеха было любителям горячительного в Башкирии, где нельзя купить алкоголь с 18.00 до 10.00. Запрет распространяется на все объекты, включая пивные, кафе и рестораны.

«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут, — пояснил жителям глава республики Радий Хабиров. — Одновременно усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем».

Не закупиться бутылочкой-другой пива и чего покрепче в Туве, Якутске, Жатае и еще в двух районах республики. Одна из главных причин таких мер — увеличение числа «пьяных преступлений», в том числе с жертвами.

Законодатели Красноярского края также приняли закон об ограничении продажи алкоголя с 18.00 до 10.00, как и власти Пермского края (с 20.00 до 11.00) и Карелии (розничная торговля алкоголем разрешена с 10.00 до 14.00). В Хакасии торговать горячительным можно с 10.00 до 15.00.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай уже одобрил такие меры, назвав их в своем Телеграм-канале «решительными, законными и правильными мерами ряда регионов». Такого рода «дезинфекция» внутренних органов не поможет избежать заражения, зато снизит иммунитет, может привести к нарушению режима и снижению критичности мышления по отношению к своему здоровью.

Впрочем, Минпромторг в пятницу, 3 апреля, рекомендовал регионам не менять режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости.

«Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — говорится в письме, которое цитирует ТАСС.

Предъявите вашу маску

В Иркутске торговая сеть запретила покупателям посещать свои магазины (в самом Иркутске и области таких супермаркетов и гипермаркетов насчитывается 27) без медицинских масок. Посетители пожаловались властям и оказались правы.

«Ношение масок носит рекомендательный характер. В действующем законодательстве не предусмотрена обязанность граждан носить это средство защиты, — отметили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. В торговую сеть направлено требование обеспечить покупателям свободный доступ. — Кроме того, отказ в посещении торгового объекта при отсутствии у гражданина защитной маски противоречит статье 426 Гражданского кодекса РФ («Публичный договор»).

Кстати, на торговых объектах Иркутской области сейчас действует специальная рекомендация: утренние часы с 9.00 до 11.00 отведены для работы с пожилыми покупателями.

Инфекционные бригады и носилки-капсулы

Власти Новосибирской области сформировали «специальные инфекционные бригады» в халатах и масках. Именно они будут выезжать на вызов к тем жителям с симптомами ОРВИ, которые вернулись из-за рубежа.

«Все прошли инструктаж, в том числе и как защитить себя. Например, приезжая на такой вызов, надевают маску и на пациента», — пояснила изданию «Тайга. Инфо» и.о. старшего фельдшера Ленинской подстанции скорой помощи Ирина Похламкова.

Для перевозки больных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» реанимационные бригады используют капсулы Bio-bag. Это полупрозрачные носилки, которые полностью изолированы. Они оснащены устройством, которое подает пациенту очищенный воздух или кислород и фильтрует воздух на выходе. В капсулу встроены перчатки и порты для подключения к аппаратуре.

Казаки отобьют охоту гулять по набережным

Несмотря на то, что парки, скверы, набережные, детские площадки в стране огорожены и закрыты для посещения, соблазн самоизолироваться на природе, особенно если погода шепчет, слишком велик.

«Несмотря на озвученные запреты, граждане продолжают нарушать режим самоизоляции», — пожаловался глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Как пишет «КП», чтобы отбить желание прогуляться по городу, вместе с патрулями полиции и Росгвардии на дежурство выйдут казаки и волонтеры — каждому выдадут специальные документы.

«Они будут следить за недопущением граждан на городскую набережную, где в период с 3 по 6 апреля могут находиться только рабочие», — отметил Иван Имгрунт.

Меньше движений короче карантин

Губернатор Челябинской области пока продлил режим обязательной самоизоляции до 19 апреля включительно.

«Изменение режима возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом, но не сразу, а примерно через 14 дней после последнего случая. Нужно учитывать инкубационный период, который составляет две недели», — пояснил Алексей Текслер на брифинге.

О возможной демократизации сроков, установленных президентом, заявил и глава Башкирии.

«Надо определить, что работает, что нет. Режим самоизоляции с открытой датой, на этой неделе и на следующей неделе режим действует, возможно, мы его демократизируем», — отметил глава республики.

В регионах начали действовать специальные пропуска для перемещения автовладельцев. Так на Кубани выдают пропуска трех видов: «красный» позволяет выехать за пределы любого муниципального образования, «синий» — транзитный пропуск, «желтый» дает возможность перемещаться только в пределах Краснодара.

В Татарстане уже заработала система смс-пропусков для вынужденных перемещений. Чаще всего жители пользуются пропусками для поездок на дачу или чтобы вернуться обратно. Также среди причин выхода из дома: посещение медицинских или ветеринарных организаций, кредитных и почтовых отделений, оказание помощи нетрудоспособным родственникам.

Тем временем в работе новосибирского общественного транспорта появились изменения. Так с 3 апреля и до особого распоряжения метро работает строго до 22.00 с интервалом 8 минут (а в часы пик — 6 минут). С 21.00 до 23.00 интервалы движения наземного транспорта увеличены до 30 минут. Это связано со снижением объема перевозок.

В Краснодаре общественный транспорт работает по графику «утро» и «вечер». Утром автобусы, трамваи и троллейбусы ездят только с 06:00 до 09:00, вечером — с 17:00 до 20:00. Как пишет «Коммерсант», большинство муниципалитетов Кубани перешли на следующие режимы работы общественного транспорта: «утро» (с 5:00 до 9:00), «день» (с 12:00 до 14:00) и «вечер» (с 17:00 до 21:00).

Кроме того, во многих регионах как в транспорте, так и в магазинах, аптеках уже нанесена специальная «антивирусная разметка», предупреждающая о необходимости соблюдать дистанцию.

«Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором вчера говорил президент, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. —Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020