Берут за правило: какие меры регионы вводят в войне с пандемией

В четверг, 2 апреля, президент в своем обращении к народу объявил о предоставлении регионам дополнительных полномочий. Ведь страна у нас большая: где-то ситуация с коронавирусом сложная, где-то, к счастью, еще ни одного случая заражения не зафиксировано (таких регионов всего семь). До конца текущей недели каждый регион должен определить конкретный набор мер, оптимальный для его территории. Что уже предпринято — читайте в материале «Известий».

Мышь не проскочит

Чеченская республика первой из всех регионов ввела комендантский час. Под его действие не попадают некоторые организации и службы, которые имеют право перемещаться в ночное время.

« С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах ЧР », — написал в своем Телеграм-канале глава Чечни.

С 5 апреля будут полностью закрыты все въезды и выезды из республики как для наземного, так и для воздушного транспорта. Ограничения не распространяются только на продовольственные и медицинские перевозки.

« Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля , после мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», — объяснил Рамзан Кадыров.

Разобьем врага всухую

С 2 апреля в Забайкалье не купить алкоголь в розницу. Чуть позже и.о. министра экономического развития региона Александр Бардалеев анонсировал возможную отмену полного запрета и ввод ограничительных мер. Предполагалось, что с 6 апреля купить алкоголь можно будет с 10.00-11.00 и до 14.00-15.00. Но затем было принято решение пока не ослаблять жестких мер, чтобы не допустить продолжения «пьяного пира во время чумы».

« Отмена будет только в случае нормализации ситуации с преступностью, прекращения массовых нарушений в торговле спиртным и в общепите (особенно в алкоточках), отсутствия других угроз и негативных последствий, провоцируемых употреблением алкоголя, — сообщается на официальном портале Забайкальского края. — В сложившихся в крае условиях продолжения «пьяного пира во время чумы», а также циничных заработков на крови и здоровье людей краевое руководство не допустит ».

1 апреля не до смеха было любителям горячительного в Башкирии, где нельзя купить алкоголь с 18.00 до 10.00. Запрет распространяется на все объекты, включая пивные, кафе и рестораны.

«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут, — пояснил жителям глава республики Радий Хабиров. — Одновременно усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем».

Не закупиться бутылочкой-другой пива и чего покрепче в Туве, Якутске, Жатае и еще в двух районах республики. Одна из главных причин таких мер — увеличение числа «пьяных преступлений», в том числе с жертвами.

Законодатели Красноярского края также приняли закон об ограничении продажи алкоголя с 18.00 до 10.00, как и власти Пермского края (с 20.00 до 11.00) и Карелии (розничная торговля алкоголем разрешена с 10.00 до 14.00). В Хакасии торговать горячительным можно с 10.00 до 15.00.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай уже одобрил такие меры, назвав их в своем Телеграм-канале «решительными, законными и правильными мерами ряда регионов». Такого рода «дезинфекция» внутренних органов не поможет избежать заражения, зато снизит иммунитет, может привести к нарушению режима и снижению критичности мышления по отношению к своему здоровью .

Впрочем, Минпромторг в пятницу, 3 апреля, рекомендовал регионам не менять режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости .

« Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение », — говорится в письме, которое цитирует ТАСС.

Предъявите вашу маску

В Иркутске торговая сеть запретила покупателям посещать свои магазины (в самом Иркутске и области таких супермаркетов и гипермаркетов насчитывается 27) без медицинских масок. Посетители пожаловались властям и оказались правы .

« Ношение масок носит рекомендательный характер. В действующем законодательстве не предусмотрена обязанность граждан носить это средство защиты , — отметили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. В торговую сеть направлено требование обеспечить покупателям свободный доступ. — Кроме того, отказ в посещении торгового объекта при отсутствии у гражданина защитной маски противоречит статье 426 Гражданского кодекса РФ («Публичный договор»).

Кстати, на торговых объектах Иркутской области сейчас действует специальная рекомендация: утренние часы с 9.00 до 11.00 отведены для работы с пожилыми покупателями .

Инфекционные бригады и носилки-капсулы

Власти Новосибирской области сформировали «специальные инфекционные бригады» в халатах и масках. Именно они будут выезжать на вызов к тем жителям с симптомами ОРВИ, которые вернулись из-за рубежа.

«Все прошли инструктаж, в том числе и как защитить себя. Например, приезжая на такой вызов, надевают маску и на пациента», — пояснила изданию «Тайга. Инфо» и.о. старшего фельдшера Ленинской подстанции скорой помощи Ирина Похламкова.

Для перевозки больных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» реанимационные бригады используют капсулы Bio-bag . Это полупрозрачные носилки, которые полностью изолированы. Они оснащены устройством, которое подает пациенту очищенный воздух или кислород и фильтрует воздух на выходе. В капсулу встроены перчатки и порты для подключения к аппаратуре.

Казаки отобьют охоту гулять по набережным

Несмотря на то, что парки, скверы, набережные, детские площадки в стране огорожены и закрыты для посещения, соблазн самоизолироваться на природе, особенно если погода шепчет, слишком велик.

«Несмотря на озвученные запреты, граждане продолжают нарушать режим самоизоляции», — пожаловался глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Как пишет «КП», чтобы отбить желание прогуляться по городу, вместе с патрулями полиции и Росгвардии на дежурство выйдут казаки и волонтеры — каждому выдадут специальные документы .

«Они будут следить за недопущением граждан на городскую набережную, где в период с 3 по 6 апреля могут находиться только рабочие», — отметил Иван Имгрунт.

Меньше движений — короче карантин

Губернатор Челябинской области пока продлил режим обязательной самоизоляции до 19 апреля включительно .

« Изменение режима возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом, но не сразу, а примерно через 14 дней после последнего случая. Нужно учитывать инкубационный период, который составляет две недели », — пояснил Алексей Текслер на брифинге.

О возможной демократизации сроков, установленных президентом, заявил и глава Башкирии .

«Надо определить, что работает, что нет. Режим самоизоляции с открытой датой, на этой неделе и на следующей неделе режим действует, возможно, мы его демократизируем», — отметил глава республики.

В регионах начали действовать специальные пропуска для перемещения автовладельцев . Так на Кубани выдают пропуска трех видов: «красный» позволяет выехать за пределы любого муниципального образования, «синий» — транзитный пропуск, «желтый» дает возможность перемещаться только в пределах Краснодара.

В Татарстане уже заработала система смс-пропусков для вынужденных перемещений. Чаще всего жители пользуются пропусками для поездок на дачу или чтобы вернуться обратно. Также среди причин выхода из дома: посещение медицинских или ветеринарных организаций, кредитных и почтовых отделений, оказание помощи нетрудоспособным родственникам.

Тем временем в работе новосибирского общественного транспорта появились изменения. Так с 3 апреля и до особого распоряжения метро работает строго до 22.00 с интервалом 8 минут (а в часы пик — 6 минут). С 21.00 до 23.00 интервалы движения наземного транспорта увеличены до 30 минут. Это связано со снижением объема перевозок.

В Краснодаре общественный транспорт работает по графику «утро» и «вечер». Утром автобусы, трамваи и троллейбусы ездят только с 06:00 до 09:00, вечером — с 17:00 до 20:00. Как пишет «Коммерсант», большинство муниципалитетов Кубани перешли на следующие режимы работы общественного транспорта: «утро» (с 5:00 до 9:00), «день» (с 12:00 до 14:00) и «вечер» (с 17:00 до 21:00).

Кроме того, во многих регионах как в транспорте, так и в магазинах, аптеках уже нанесена специальная «антивирусная разметка», предупреждающая о необходимости соблюдать дистанцию.