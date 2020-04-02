Семь регионов России ограничили движение по своей территории

В целях борьбы с распространением коронавируса в семи российских областях введены ограничения на перемещение по территории региона.

Власти Мурманской, Псковской, Астраханской областей, Татарстана, Чечни, Новосибирской, Вологодской и Ленинградской областей призвали жителей по возможности оставаться в городах проживания.

Перемещаться по региону можно будет тем, кто направляется к месту работы или за медпомощью, либо если возникает угроза жизни и здоровью. При этом необходимо иметь при себе документы, подтверждающие обоснованность выезда.

В Мурманской области ограничения на въезд в города Кировск и Апатиты будут действовать с 29 марта по 13 апреля. Также до 14 апреля нельзя будет попасть в Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку. Исключение составят граждане, прописанные в этих населенных пунктах.

Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области, и грузовому транспорту.





С 31 марта ограничено передвижение и в Новосибирской области до особого распоряжения. Правительство Ленинградской области ограничило транспортное сообщение с Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, с деревней Глинка Тосненского района и Кингисеппом. Закрыт на карантин и населенный пункт Перово в Выборгском районе, пишет ТАСС.

К 1 апреля в РФ выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом в 75 регионах. Выздоровели 190 человек, скончались более 20.

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