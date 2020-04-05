В России предложили обязать магазины раздавать маски покупателям

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения коронавируса в России. Об этом заявил «РИА Новости» председатель союза Павел Шапкин в воскресенье, 5 апреля.

«Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками. И перчатки, и маски должны раздаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями», — отметил Шапкин.

Он добавил, что письмо поступило в кабмин по электронной почте, аналогичное обращение пришло и в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

По словам председателя союза, каждый потребитель имеет право на безопасность, это является одним из базовых международных признанных прав потребителей.

По мнению Шапкина, требования к обеспечению всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками нужно сохранить даже после окончания эпидемии.

Ранее, 4 февраля, СМИ сообщили о росте оптовых цен на медицинские маски в России в несколько раз и о перебоях с товаром в аптеках из-за коронавируса. Также сообщалась об увеличении спроса на противовирусные препараты.

После этого Росздравнадзор запустил горячую линию, на которую можно позвонить и сообщить о дефиците масок, а в партии «Единая Россия» разработали законопроект, исключающий завышение цен в аптеках.

После того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала сокращение запасов масок у оптовиков, она пригрозила штрафом до 15% от выручки продавцам и производителям при обнаружении картельного сговора или злоупотребления доминирующим положением.

Однако позже, 16 марта, стало известно о росте спроса в России не только на медицинские маски, но и на защитные очки и респираторы, а 24 марта СМИ писали о дефиците парацетамола и других жаропонижающих в аптеках Москвы. В союзе «Национальная фармацевтическая палата» опровергли эту информацию. В ФАС заявили, что в российских аптеках есть в наличии противовирусные препараты, наблюдается только дефицит медицинских масок, но пообещали, что ситуация изменится.

В начале апреля в Минпромторге заявили, что в России медицинские одноразовые маски производят около 20 предприятий, всего в сутки делается около 1,6 млн изделий. Также ведомство организовало пошив масок на предприятиях легкой промышленности и предприятиях Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). За 2 апреля, например, всего произвели 250 тыс. марлевых масок, за 1 апреля — 192 тыс.

ФАС поручили мониторить цены на эти товары, а при поступлении информации о необоснованном завышении цен проводить проверки и при необходимости принимать меры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По данным сайта Worldometers на 5 апреля, в 207 государствах выявили более 1,2 млн случаев заражения, более 65 тыс. пациентов скончались.