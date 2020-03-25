Гарнизоны особого внимания: подготовку к параду проконтролируют врачи

Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади. Это сделано в связи с угрозой распространения COVID-19. У всех, кто должен будет 9 Мая пройти торжественным маршем, по несколько раз в день измеряют температуру, а призывникам запретили покидать пределы своих частей до юбилейной даты. По мнению экспертов, такое решение вполне логичное — всем врачам, в том числе армейским, сейчас надо быть особенно внимательными к любым симптомам вирусных заболеваний.

Казарменное положение

Участники предстоящего парада регулярно проходят медосмотры и находятся под пристальным наблюдением врачей, сообщили источники «Известий» в Минобороны. А для призывников, в том числе прибывших из отдаленных гарнизонов, отменены увольнения. Все оставшиеся до торжества дни они могут передвигаться лишь по территории своих воинских частей.

Парадные расчеты из регионов уже прибыли в Подмосковье. Их расквартировали на территории области. Сейчас они отрабатывают строевой шаг на плацу. В ближайшие недели им предстоят тренировки в Алабино, где находится специально сделанный для этого макет Красной площади. По словам источников «Известий», там организовано несколько медицинских постов. Перед началом занятий у каждого военнослужащего измерят температуру и проверят общее самочувствие. Сейчас на площадке в Алабино совершенствуют технику экипажи машин, задействованных в параде. В начале апреля общие тренировки начнутся для «пеших коробок».

Усиление устава

Распорядок дня в соответствии с уставом внутренней службы и так организован с учетом того, чтобы сохранить здоровье военнослужащих и предотвратить распространение инфекций в воинском коллективе, рассказал доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Сейчас принимают еще более действенные меры, — сообщил он «Известиям». — Организовать это в войсках несложно. Измерять температуру можно на утреннем осмотре, где проверяют внешний вид солдат, и затем дважды в день на построениях. Сейчас сложная ситуация. Переносить можно многие мероприятия, но не торжественную церемонию. Было бы странно, если бы вирус победил юбилейный парад.

Ограничение контактов — правильная мера, которая должна снизить риск распространения нового вируса, отметила врач-инфекционист Анна Орешкова. В то же время одного измерения температуры, по ее мнению, явно недостаточно. На определенных стадиях у некоторых людей COVID-19 может и не вызывать повышенной температуры. Поэтому военные медики должны особенно тщательно осматривать бойцов.

— Сейчас всем необходимо внимательно относиться к любым, даже самым малозаметным симптомам как у себя, так и у окружающих, — подчеркнула эксперт.

На особом контроле

Сообщений о случаях заражения личного состава Вооруженных сил коронавирусом пока не было. Воинские части в большинстве своем находятся на удалении от крупных городов и пограничных пунктов. Они обеспечены всем необходимым, чтобы нести службу, практически не контактируя с внешним миром.

Самочувствие участников парада и в прежние годы было на особом контроле. К примеру, последние дни накануне торжественной церемонии все солдаты и курсанты, в том числе живущие в общежитиях старшекурсники, проводят в казармах под присмотром офицеров, чтобы исключить любые случайности. Ведь если военнослужащий простудится или отравится, заменить его в строю будет невозможно. Даже солдат с идеальной строевой подготовкой не сможет занять место в натренированном и слаженном расчете.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2020-м военный парад на Красной площади будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом годах. Он будет длиться полтора часа. В торжественной церемонии должны принять участие 15 тыс. военнослужащих и 375 единиц сухопутной и авиационной техники. Планировалось, что главными гостями на мероприятии станут ветераны, если в связи с развитием эпидемии не будет принято иное решение. Для них готовят специальную праздничную программу, рассчитанную на четыре дня.

В отличие от прошлогоднего парада, в котором участвовала только проверенная временем техника, на предстоящей церемонии военные намерены представить новинки. Среди них, в частности, система дистанционного минирования. В ее состав входят две боевые и две транспортно-заряжающие машины на шасси «КамАЗа». Кроме того, зрители смогут увидеть тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка».

В нынешнем году все военнослужащие, которые примут участие в параде в Москве и других городах, получат памятную медаль от Минобороны. На ее лицевой стороне выгравирована сцена торжественной церемонии. На фоне Государственного исторического музея по брусчатке Красной площади идет «танк Победы» Т-34/85, за которым следуют два новейших Т-90. В небе движется топливозаправщик Ил-78 с выпущенным топливным шлангом. Его сопровождает штурмовик Су-24. Сверху над этой панорамой изображен орден Отечественной войны. На оборотной стороне под гербом Министерства обороны надпись: «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».