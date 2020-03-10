Прямой эфир

Тяжело в лечении: военные округа укрепят «врачами-спецназовцами»

Минобороны восстанавливает систему полевой медицины
0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение, возвращают в строй. Минобороны стало заново формировать медицинские отряды специального назначения. Эти мобильные части могут быть переброшены в любой регион планеты, чтобы развернуть там полноценный госпиталь. В подразделениях будут служить лучшие военные медики, способные работать в зоне боевых действий, а также в районах чрезвычайных ситуаций и массовых эпидемий.

Без орденов, но в берете: как изменились Вооруженные силы за год
В армии России появились экспедиционные части и боевые хакеры

На все случаи

С этого года медицинские отряды специального назначения (МОСН) будут развернуты в каждом военном округе. Предстоящим летом они примут участие в масштабных учениях, где отработают действия при ЧС и эпидемиях, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Это самостоятельные административные единицы, имеющие в своем хозяйстве всё необходимое для автономной работы: полевые кухни, бани, палатки для проживания, автоперевязочные и многое другое. Численность каждого МОСН составит порядка двухсот военнослужащих. Как ранее заявил начальник медицинской службы Западного военного округа полковник Сергей Шутов, до конца нынешнего года МОСН будет развернут в Ленинградской области.

Глава Минобороны Сергей Шойгу привнес в военное ведомство опыт, полученный во время руководства МЧС, отметил профессор РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Вооруженные силы сейчас занимаются не только вопросами обороны страны, но, как показало прошлое лето, когда военных привлекли к ликвидации последствий наводнений в восточных регионах страны, участвуют в спасательных операциях, — рассказал эксперт «Известиям». — Руководство Минобороны исходит из того, что на территории любого округа могут возникнуть ситуации, когда потребуется помощь военных. Медицинский спецназ может также быть задействован за рубежом. Наши войска в других странах могут выполнять разные миссии — не только боевого характера, но и миротворческие или гуманитарные. Без медицинского обеспечения там не обойтись. По сути, речь идет о восстановлении полевой медицины, которая сильно была сокращена в ходе реформ.

Ресурсы и оснащение медпунктов в воинских частях рассчитаны на то, чтобы оказывать помощь списочному личному составу, и поэтому возможностей массово принимать пострадавших из числа гражданского населения они не имеют, добавил Александр Перенджиев.

— Присутствие квалифицированных медиков, способных проводить сложные операции в зоне боевых действий, позволит сохранить жизнь и здоровье многим военнослужащим. При тяжелых ранениях критически важно, чтобы помощь была оказана в первые часы. Причем не просто перевязка, а профессиональное медицинское вмешательство, — уверен эксперт.

Делать технику: президент поставил Минобороны задачи на будущий год
Качество отечественных вооружений должно всегда быть выше мировых аналогов

Врачи спецназначения

Первые подразделения медицинского спецназа в России начали создавать на рубеже 1980–1990 годов, когда актуальными проблемами для военных стали так называемые горячие точки на пространстве распадающегося советского государства. Возможностей штатных медслужб воинских частей не хватало на то, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся в зонах конфликтов. Новые формирования работали там, где была задействована Российская армия. Так, в ходе первой чеченской кампании на территории республики медицинскую помощь раненым оказывали пять отрядов.

В задачи военнослужащих МОСН входят первая врачебная помощь, временная госпитализация и подготовка раненых или пострадавших к эвакуации в стационарные медучреждения. В очагах заражения военные медики фильтруют поступивших, выявляя носителей инфекционных заболеваний, и принимают необходимые меры, чтобы остановить распространение возбудителей болезней.

В военно-полевых госпиталях, которые развертывают медики, есть хирургическое отделение, терапевтическое, лабораторно-диагностическое, травматологическое, реанимация, специалисты по лечению ожогов и инфекционных заболеваний. Кроме того, в состав отряда входят врачи психиатрического и неврологического профиля, которые работают с пострадавшими и их близкими.

Медики оснащены телемедицинским оборудованием и при необходимости могут собирать консилиумы с коллегами из военных госпиталей России.

В ходе реформы значительная часть военных медицинских учреждений, в том числе МОСН, попала под сокращение. Впоследствии при необходимости отряды формировались на базе госпиталей под конкретные задачи. В последние годы МОСН от медучреждений посменно направляют в Сирию, где они оказывают помощь местным жителям. Были у медицинского спецназа и другие задачи. В частности, в 2014 году по распоряжению министра обороны военные врачи работали в Гвинейской Республике, где была эпидемия лихорадки Эбола.

Буфет на обочине: войска получили арктические кухни-вездеходы
Оборудование позволяет готовить различные блюда в самых сложных полевых условиях

Война и мир

Для службы в медицинском спецназе отбирают лучшие кадры из госпиталей и санитарных батальонов. Нередко военным врачам приходится оказывать помощь недалеко от переднего края, практически под огнем. Это требует немалой выдержки и высочайшего профессионального мастерства.

В последние годы военные структуры всё чаще привлекают при чрезвычайных ситуациях. К примеру, в прошлом году во время наводнения в Иркутской области в зоне бедствия работали военнослужащие Центрального военного округа: убирали завалы, разбирали аварийные дома, очищали воду от загрязнений, обеспечивали местных жителей продовольствием. Кроме того, в зоне бедствия работал Центр биологической защиты специального назначения Минобороны — «биологический спецназ». Военные биологи доставили в пострадавшие районы вакцины от брюшного тифа и гепатита А, взяли пробы воды, грунта и биоматериала павших животных. По результатам исследований возбудителей инфекционных болезней обнаружено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось»
Замминистра обороны Татьяна Шевцова — об изменении окладов военнослужащих и влиянии пенсионной реформы на выплаты отставникам
На входе проверки: контрактники пройдут тест на экстремизм
Минобороны разработало новые правила приема на службу в ВС добровольцев из зарубежных стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020