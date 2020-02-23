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Буфет на обочине: войска получили арктические кухни-вездеходы

Оборудование позволяет готовить различные блюда в самых сложных полевых условиях
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Буфет на обочине: войска получили арктические кухни-вездеходы
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2020-02-21 11:46:52
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В войсках завершается испытание арктического мобильного комплекса-столовой. Это несколько машин на базе гусеничных вездеходов. В составе — большая столовая на несколько десятков мест, кухня с печами и котлами для приготовления пищи, а также подвижный продуктовый склад и водовозка. Арктический «ресторан» позволяет готовить сложные и диетические блюда. И способен работать даже при температуре ниже минус 50°. Эксперты отмечают, что появление новой полевой кухни жизненно необходимо — в северных широтах от горячей пищи зависит боеспособность частей.

Сейчас мобильные столовые эксплуатируют в 80-й отдельной мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в поселке Алакуртти Мурманской области. В условиях Крайнего Севера без кухонь и теплого питания трудно обойтись, считает военный эксперт Олег Желтоножко.

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Учения 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады в поселке Алакуртти

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

При низких температурах возможность вовремя принять горячую пищу — это один из ключевых факторов, который влияет на боеспособность личного состава и войск в целом, — рассказал «Известиям» эксперт. — Без нее солдат на морозе долго не продержится. Утепленные мобильные кухни могут послужить основой целого столового комплекса. Современные технологии позволят в разы нарастить объемы утепленных помещений.

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Например, установить армейские палатки, оборудованные всем необходимым для того, чтобы личный состав мог пообедать в тепле. Необходимый запас посуды и столовых приборов может перевозиться в мобильной кухне, отметил эксперт.

Кухня-вездеход

В комплекс мобильной столовой входят несколько двухзвенных вездеходов Д-30 с широкими гусеницами. Эти машины создавались для эксплуатации в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. Они прекрасно передвигаются по грунтам с низкой несущей способностью — по болотам или снежной целине. В войсках машины хорошо себя зарекомендовали, как шасси для комплексов ПВО «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА».

На одном из вездеходных шасси оборудованная кухня с современными печами, в которых при необходимости можно подогреть полуфабрикаты, испечь пирожки или хлеб. Здесь же установлены три больших котла — их используют для одновременного приготовления супов, каш, других вторых блюд, а также горячих напитков. Есть удобный стол для замешивания теста, нарезки ингредиентов для блюд, овощей или фруктов. Вся «кухонная мебель», мойки и рабочие плоскости сделаны из нержавеющей стали — это не только прочный и легкий в уборке, но и гипоаллергенный материал.

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Солдат на учениях
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Рабочие места максимально комфортны для поваров. Во внутренних помещениях благодаря системе климат-контроля поддерживается комфортная температура. Мощные вытяжки не дадут скопиться дыму. Температуру воды, которая используется для технических нужд, легко корректировать, не отходя от рабочего места. Есть и просторный холодильник, где можно хранить продукты, которые всегда нужны под рукой.

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Одна из машин приспособлена под столовую со стойкой выдачи еды — здесь могут разместиться несколько десятков солдат и офицеров. Другие вездеходы используются как передвижной склад продуктов с холодильными камерами и водовозка. Объем перевозимых запасов рассчитан на то, чтобы кухня могла несколько дней кормить в отрыве от базы достаточно большое подразделение.

Обед по расписанию

Сейчас в местах постоянной дислокации военнослужащим, как правило, положен «шведский стол», за организацию которого отвечают гражданские подрядчики. При такой системе можно самостоятельно сформировать себе ужин, обед или завтрак из мясных и рыбных блюд, а также подобрать к ним гарниры, салаты и даже напитки.

В конце нулевых годов всё питание хотели передать гражданским организациям, но, как выяснилось, в современной армии без поваров-военнослужащих не обойтись. У коммерческих фирм не было нужного оборудования для приготовления еды «в поле». Кроме того, во время реальных боевых действий коммерсантов на передовую не пустят.

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Шведский стол
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Сейчас военные повара готовят еду на кораблях и подводных лодках ВМФ, во время полевых учений на полигонах, а также в отдаленных воинских частях. Подготовка таких специалистов ведется в военных школах поваров и учебных центрах Вольского института материального обеспечения. Срок обучения в школе — четыре месяца.

С 2011 года были изменены нормы общевойскового и морского пайков. Они разрешают частично заменять одни продукты другими — в зависимости от времени года. В результате в ассортименте появились сало, булочки, которые можно заменить на кексы или пряники, овощные и бобовые консервы, а также вареники.

Тогда же стали использоваться различные виды мясных продуктов — сосиски, сардельки или пельмени. В рацион ввели соки, сливочное масло, плавленый сыр, молоко и кисломолочные продукты. В частях проводятся Дни национальной кухни, во время которых солдат кормят белорусскими, татарскими или кавказскими блюдами.

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Паек
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В армии существуют пайки для различных условий выполнения задач, в том числе и с учетом климатических особенностей. А для отдельных подразделений, решающих специфические боевые или учебные задачи, а также действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предусмотрена выдача дополнительных продуктов.

Сейчас разрабатываются пайки для специальных подразделений, действующих в экстремальных условиях при пониженных температурах и атмосферном давлении, горный рацион, а также современный бортовой паек для летного состава авиации.

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