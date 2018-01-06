Армия получит «арктический УАЗик»

Минобороны оснастит арктические бригады вездеходом «Кречет». За счет оригинальной конструкции шин и подвески он легко преодолевает снежные заносы, глубокий снег, болота, а также водные преграды. У машины беспрецедентная дальность хода — 1,5 тыс. км на одной заправке. Военные будут использовать «Кречеты» для патрулирования местности и доставки грузов. По мнению экспертов, небольшие неприхотливые вездеходы станут своеобразными «арктическими уазиками» и будут востребованы войсками.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, зимой 2018 года начнутся испытания легких вездеходов «Кречет», предназначенных для арктических бригад и других частей, действующих за Полярным кругом. После завершения испытаний и необходимых доработок машина будет рекомендована для принятия на вооружение.

По словам военных, в условиях труднопроходимой местности небольшие вездеходы станут оптимальным транспортным средством для специальных подразделений арктической группировки. Одной из главных задач для них будет поиск и уничтожение вражеских диверсантов. Эти машины также пригодятся для доставки грузов и личного состава на отдаленные посты.

Кречет_1 Многоцелевой вездеход «Кречет» на ХXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017» Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Вездеходы уже были испытаны в разных климатических и ландшафтных условиях: на полярном Урале, в тундре Таймыра и Ямала, в горах Алтая и даже пустынях ОАЭ. Результаты испытаний показали, что вездеход способен перемещаться по любому бездорожью, а также умеет плавать. Уверенно заводится при температурах воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов.

Как рассказали «Известиям» в компании «ТехноИмпульс», разработанная этой фирмой машина прекрасно подходит для военного использования. В ней предусмотрена установка различных видов оружия, усиленного бронирования или других систем защиты.

Высокую проходимость «Кречету» обеспечивают шины низкого давления и клиренс 600 мм. Система подкачки колес позволяет распределять давление по осям в нужном соотношении. Колесная база 6×6 — оригинальная разработка предприятия.

Ключевая особенность конструкции ходовой части — редуктор, позволяющий использовать экономичные маломощные силовые агрегаты. Это дает беспрецедентный запас хода «Кречету» — 1,5 тыс. км. Патрули смогут находиться на маршрутах несколько дней без дозаправки.

— Сейчас Минобороны в Арктическом регионе разворачивает большое количество войск, и военным понадобилась специальная техника. На Крайнем Севере нужны массовые машины — своего рода «УАЗики», пригодные для использования в самых тяжелых условиях, — рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов. — Минобороны нужны экономичные в эксплуатации и неприхотливые машины. В этом регионе повсеместно сложные участки местности с сотнями рек, озер и болот, которые невозможно преодолеть без специальной техники. Основные требования для вездеходов — высокая проходимость по заболоченной местности и способность двигаться по воде.

Кречет_2 Во время учений арктической мотострелковой бригады Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Специалист добавил, что в настоящее время российская оборонная промышленность выпускает качественные вездеходы. Но эта техника очень тяжелая и «прожорливая». Поэтому военным приходится рассматривать варианты закупок легкого вездехода у компаний, не связанных с оборонкой. Если «Кречет» будет удовлетворять всем запросам, то Минобороны подпишет договор с производителем.

— Серьезное бронирование этим машинам не потребуется, — отметил Алексей Хлопотов. — Слабо верится, что наш гипотетический противник решит забросить в Арктику войска с танками и артиллерией. Но диверсионно-разведывательные группы с легким стрелковым оружием — реальная угроза.

В 2018 году на Чукотке планируется развернуть дивизию береговой обороны. Задачей военных станет патрулирование побережья и противодействие высадке вражеских диверсантов. В случае масштабного десанта противника арктическая пехота должна будет быстро прикрыть угрожаемое направление. Преодолеть бездорожье, где предстоит действовать военным, можно только на специальной технике.