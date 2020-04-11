В столичном оперштабе разъяснили порядок работы граждан в период самоизоляции

На время самоизоляции в Москве выходить на работу смогут специалисты предприятий, деятельность которых невозможно остановить, и охранники. Об этом 11 апреля сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На местах смогут находиться специалисты, поддерживающие процессы, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей (например, откачка воды из котлованов). Также на работу будут выходить сотрудники, которые охраняют ключевые предприятия или объекты», — говорится в сообщении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в несколько этапов.

Так, в рамках первого из них в городе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором — появятся пропуска для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.

Пропускная система будет носить заявительный характер. При этом власти города оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

В этот же день Собянин пояснил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня — уже 1,3 тыс., добавил столичный градоначальник.

9 апреля в городе ввели новые штрафы в отношении нарушителей карантина за поездки на автомобиле. Меры начали действовать с 10 апреля. По словам Собянина, штрафовать будут только тех, кто нарушает официальный карантин, а не всех автовладельцев подряд.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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