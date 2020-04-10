Прямой эфир
Сюжет:

Жители Москвы смогут посещать кладбища в режиме онлайн

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Москвы во время карантина смогут посещать кладбище и контролировать уборку мест захоронений в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

«Победим и эту заразу коронавирусную»
Основные тезисы выступления президента перед селекторным совещанием с главами регионов

«Гражданам обеспечена возможность дистанционного посещение места захоронения, разовая уборка на участке захоронения, возложение цветов. Данные услуги включают поиск места захоронения и фотоотчет», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

На период действия режима повышенной готовности в Москве сотрудники учреждения продолжают работы по благоустройству кладбищ в штатном режиме.

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ на период самоизоляции для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Градоначальник отметил, что понимает желание многих горожан побывать на кладбищах на религиозные праздники и прибраться там. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической остановкой этой весной навестить могилы умерших родственников будет невозможно.

В Русской православной церкви решение московских властей назвали ожидаемым и разумно обоснованным.

С вечера 29 марта в московском регионе, а позже и во многих других субъектах России ввели режим обязательной самоизоляции. Можно покидать жилище при обращении к врачу, для похода в магазин или аптеку, а также для прогулки с питомцем. Аналогичные ограничения действуют не только в России, но и ряде других стран.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России общее число заболевших составило 10 131. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве и Подмосковье отменили спецавтобусы до кладбищ на Пасху
В компании группы «Газпром» подтвереждена первая смерть от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020