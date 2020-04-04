В Москве установили штрафы за нарушения ограничений из-за коронавируса

В Москве установили штрафы за нарушения ограничений, введенных из-за COVID-19. Так, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами может грозить до 1 млн рублей или приостановка работы до 90 суток, сообщается в субботу, 4 апреля, на сайте столичной мэрии.

1 апреля Мосгордума утвердила закон о введении административных штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности. На следующий день закон подписал Сергей Собянин.

Новость дополняется