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В Москве установили штрафы за нарушения ограничений из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Москве установили штрафы за нарушения ограничений, введенных из-за COVID-19. Так, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами может грозить до 1 млн рублей или приостановка работы до 90 суток, сообщается в субботу, 4 апреля, на сайте столичной мэрии.

1 апреля Мосгордума утвердила закон о введении административных штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности. На следующий день закон подписал Сергей Собянин.

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