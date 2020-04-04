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В России возбудили первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Первое в России уголовное дело о распространении ложной информации о коронавирусе возбудили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в прокуратуре города в субботу, 4 апреля.

Дело возбуждено из-за публикации в соцсети «ВКонтакте». Так, поздно вечером 2 апреля в сообществе «Новости Сестрорецка» появилось сообщение, что за день до этого у неназванного посетителя одной из поликлиник города обнаружили коронавирус.

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«Указанного гражданина направили в специальный бокс и отпустили из поликлиники добираться на общественном транспорте без какого-либо сопровождения и принятия мер безопасности. Из публикации также следует, что с больным в контакт вступали медицинские работники и другие пациенты. Также в опубликованной статье указано, что заведующего отделением понудили написать заявление на увольнение по собственному желанию», — говорится на сайте ведомства.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга направила материалы на проверку, после чего было принято решение о возбуждении в отношении автора публикации уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

«Интерфакс» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова сообщает, что в рамках дела в следственный отдел была доставлена модератор группы «ВКонтакте», активистка Анна Шушпанова. В ее доме был проведен обыск, изъят компьютер и телефон. После допроса ее отпустили, по делу она проходит в качестве свидетеля.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если же фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

3 апреля в Генпрокуратуре рассказали о новых фейках о коронавирусе, обнаруженных в Сети.

По состоянию на 4 апреля, в России диагностирован 4731 случай заболевания COVID-19, из них 582 — за последние сутки. 333 человека вылечились. 43 пациента скончались.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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