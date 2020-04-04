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Кабмин выделил 10,8 млрд рублей на премии медперсоналу в условиях эпидемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Правительство РФ выделило 10,8 млрд рублей на премии медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 4 апреля.

Других подробностей она не сообщила.

Ранее 4 апреля сообщалось, что кабмин выделил Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из Резервного фонда более 320 млн рублей для стимулирующих выплат медперсоналу в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

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3 апреля президент России Владимир Путин отдал ряд распоряжений правительству по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. В том числе глава государства поручил выделить из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на стимулирующие выплаты медработникам за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку.

2 апреля Путин во второй раз обратился к россиянам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства поблагодарил медиков, которые продолжают «держать оборону от наступающей эпидемии».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 16:00 мск 4 апреля, в мире заразились 1 134 399 человек, умерли 60 427, выздоровели 236 086 пациентов.

коронавирус

По состоянию на 4 апреля, число инфицированных в России увеличилось до 4731. При этом из больниц выписаны 333 пациента. Количество летальных исходов достигло 43.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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