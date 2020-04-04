Прямой эфир
Сюжет:

Голикова назвала регионы-лидеры по числу заболевших COVID-19

0
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российскими регионами-лидерами по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей остаются Москва, Республика Коми и Бурятия. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 4 апреля.

Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%
Тестирование новейшей экспресс-системы диагностики SARS-CoV-2 стартует в апреле

По ее словам, также высокие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Калмыкии, Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области. При этом Голикова подчеркнула, что подсчет производится не по общему числу заболевших, а именно по числу заразившихся на 100 тыс. человек.

Среди пациентов большинство — граждане старшего возраста, а случаи заражения коронавирусом среди других групп населения являются либо завозными, либо контактными от завозных, добавила вице-премьер.

«У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция, — вы знаете, что их больше 170 — завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты», — цитирует Голикову ТАСС.

Из всех случаев заражения 808 — привезенные гражданами, вернувшимися из-за границы. Больше половины пациентов — 2854 человека — оказались инфицированы после контакта с заболевшими COVID-19 на территории РФ. Еще 487 случаев пока под вопросом.

По состоянию на 4 апреля, в России диагностирован 4731 случай заболевания COVID-19, из них 582 — за последние сутки. 333 человека вылечились. 43 пациента скончались.

коронавирус

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России как оптимистическую. По ее словам, обстановка развивается по благоприятному сценарию, в том числе благодаря своевременно принятым мерам.

В марте Попова представила новую тест-систему на определение коронавирусной инфекции и рассказала о ее преимуществах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голикова назвала тайм-аутом приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Девять нарушителей карантина в Москве переведены на лечение в обсерваторы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020