Голикова назвала регионы-лидеры по числу заболевших COVID-19

Российскими регионами-лидерами по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей остаются Москва, Республика Коми и Бурятия. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 4 апреля.

По ее словам, также высокие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Калмыкии, Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области. При этом Голикова подчеркнула, что подсчет производится не по общему числу заболевших, а именно по числу заразившихся на 100 тыс. человек.

Среди пациентов большинство — граждане старшего возраста, а случаи заражения коронавирусом среди других групп населения являются либо завозными, либо контактными от завозных, добавила вице-премьер.

«У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция, — вы знаете, что их больше 170 — завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты», — цитирует Голикову ТАСС.

Из всех случаев заражения 808 — привезенные гражданами, вернувшимися из-за границы. Больше половины пациентов — 2854 человека — оказались инфицированы после контакта с заболевшими COVID-19 на территории РФ. Еще 487 случаев пока под вопросом.

По состоянию на 4 апреля, в России диагностирован 4731 случай заболевания COVID-19, из них 582 — за последние сутки. 333 человека вылечились. 43 пациента скончались.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России как оптимистическую. По ее словам, обстановка развивается по благоприятному сценарию, в том числе благодаря своевременно принятым мерам.

В марте Попова представила новую тест-систему на определение коронавирусной инфекции и рассказала о ее преимуществах.

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